Manifestazione a Venezia per dire no al ticket d'ingresso

Al grido “Venezia non è un museo e il ticket non va per la città” è partito il corteo di cittadini contro il contributo di accesso. In circa cinquecento hanno camminato da Campo Santa Margherita in direzione Campo Manin spiegando perché la gestione dei flussi turistici proposta dal Comune non funziona e non va bene a molte associazioni e cittadini. Il provvedimento doveva entrare in vigore il 16 gennaio, ma è slittato di qualche mese. Di recente gli assessori promotori Simone Venturini e Michele Zuin hanno fatto un passo indietro dicendo che verrà aperta una piattaforma per le osservazioni, ma i manifestanti chiedono proprio che venga ripensata la gestione dei flussi. No quindi al contributo di accesso perché “serve solo a fare cassa e lede la privacy dei cittadini”; sì invece a un piano per la residenzialità e a una misura pensata con i cittadini attraverso un percorso partecipato. (Matteo Tagliapietra, Interpress)

00:53