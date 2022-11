Controllore di autobus chiede il biglietto alla figlia (adottiva) nera, non alla madre bianca



"Mi ha chiesto il biglietto perché sono nera, ma ci sono abituata. C’è più soddisfazione a parlare con un muro che con un razzista. Mia mamma invece non ce la fa a stare zitta, e gliele ha cantate” così Rebecca Pavan, 21 anni, azzurra giovanile del salto in alto in forza all’Assindustria Sport di Padova, residente a Mira. Ed è un’italiana nera. Tornando dal centro commerciale Nave De Vero di Marghera, madre e figlia sono salite sul bus 85 della linea Arriva Veneto per tornare a casa, il controllore ha fatto passare la madre - bianca - e ha chiesto il biglietto alla sola figlia. Ecco lo sfogo della madre



00:14