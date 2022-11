Urso: energia a costo contenuto per Murano

Nel decreto legge c'è il "primo passo nella direzione di una maggiore produzione di energia nazionale. Affrontiamo alla fonte la questione, come produrre più energia". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nella conferenza stampa sull'Aiuti quater, precisando che la maggiore produzione è "diretta ai settori di eccellenza del made in Italy: l'anticipo del gas a prezzo calmierato è diretto ai settori del vetro, alle vetreria di Murano, alla ceramica a Sassuolo, alla carta, alla siderurgia. Consentire di produrre con costo dell'energia contenuto sin da oggi significa salvaguardare il sistema delle imprese".