Nordio sulla carenza di magistrati in Veneto: «Idea di reclutarli su base regionale»

VENEZIA. «Per la criticità legata ai trasferimenti dei magistrati e del personale in altre regioni, l'idea di un reclutamento a livello regionale potrebbe essere proficua per farli rimanere in sede. Vi sono difficoltà di carattere normativo e costituzionale che cercheremo di affrontare". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel corso dell'incontro pubblico con gli uffici giudiziari veneziani, i più “disastrati” storicamente e giudicati sedi disagiata dalla maggioranza del personale togato e amministrativo.

Nordio ha aggiunto che "la possibilità di applicare la Legge speciale per Venezia, è un problema che non era mai venuto in mente, nemmeno a me, per un reclutamento più sollecito, e ci penseremo".

Sulle crisi di organico delle sedi giudiziarie, per Nordio "a questa sofferenza possono e si debbono porre rimedi, parte dei quali dipendono da noi, parte da altri organismi. L'altro giorno ho avuto un incontro fruttuoso con il vicepresidente del Consiglio superiore delle magistratura (Csm), e abbiamo affrontato il problema del reclutamento dei magistrati, e abbiamo prospettato soluzioni, dalla celebrazione dei concorsi ad altre, che sono arcinote".

Sul personale amministrativo "è come per un aereo supersonico, dove prima del pilota ci sono 100 ore di manutenzione a terra, o per un chirurgo che necessita di anestesisti e barellieri. Se si fa fare al magistrato l'amministrativo, perde tempo. Il ministero qui può agire in modo più intenso, perché non c'è il 'monopolio' del Csm sul reclutamento", ha concluso.