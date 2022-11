Acqua alta a Venezia, 20 centimetri in piazza San Marco. Ma la Basilica resta all’asciutto

Acqua alta questa mattina (domenica 6 novembre 2022) a Venezia, dove a piazza San Marco c’erano già circa 20 centimetri d'acqua alle 8. Il picco alle 9.35, 102 centimetri di alta marea alle bocche di porto della Laguna, 95 in città. Il Mose non è entrato in funzione, come previsto dal protocollo per per misure sotto il metro. A risentire del fenomeno è stata solo Piazza San Marco, che ha il punto più basso a 85 cm sul medio mare.

Ma per Venezia è una giornata in qualche modo storica. La barriera di cristallo che protegge la Basilica ha dimostrato infatti di funzionare, bloccando l’acqua alta che arriva dalla piazza.

Acqua alta in piazza San Marco ma la Basilica resta all'asciutto

Negli ultimi giorni le imprese Rossi Costruzioni e Kostruttiva hanno lavorato per rendere efficace la cintura di vetro. A breve verrà tolta la pellicola e la barriera avrà l’aspetto di un parapetto di vetro.

È così se la piazza è allagata di acqua alta e le persone camminano sulle passerelle, i mosaici sono per la prima volta asciutti.

Negli ultimi due giorni il Mose è stato sollevato due volte, ma oggi il livello non era allarmante. Per tutto, ma per la Basilica che va sotto acqua dopo gli 88 centimetri lo sarebbe stato.



Il Centro Maree ha diffuso questa nota: “L'intensificazione della velocità del vento da nord in mare aperto, con velocità contenute ma doppie rispetto al previsto, ha favorito la circolazione fuori dalle bocche di porto. Quindi, mentre in mare aperto si sono registrati 105cm, alle bocche di porto il livello si è fermato a 102cm”.