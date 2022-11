Misura di prevenzione per Alberto Vazzoler. Sequestrati 5 milioni di euro di beni

A Padova l’attico in piazza dei Frutti, a Jesolo il lussuoso appartamento nella torre in piazza Drago, dove la compagna bruciò per errore 42 mila euro nascosti dall’uomo in un forno. Sigilli anche al contante

Cristina Genesin