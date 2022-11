Il Mose si alza nella notte, tutta Venezia all’asciutto

Venezia è asciutta. Nella notte si è deciso, come anticipato giovedì 3, di sollevare il Mose che si è alzato per la prima volta dall’inizio della stagione delle acque alte e per la 34° da quando la grande opera è stata messa in funzione.

Previsioni migliorate

Il livello della marea prevista si è abbassato nella notte arrivando a 110 centimetri alle 7.30 contro i 100-115 centimetri attesi alle 8.30. Il livello massimo è stato stabilito in 85 centimetri alle 10 e quindi interessa meno dell’1% della città. Alcune pozzanghere nella Piazza, il punto più basso del centro storico.

La barriera di cristallo a San Marco

Con il Mose la Basilica viene protetta anche se Renzo Rossi della società Rossi Costruzioni ha detto che comunque l’intervento per la difesa della Basilica è pronto e scatta in automatico alla presenza dell’acqua alta.

Il funzionamento della cintura di cristallo, la barriera che circonda la Basilica dalla Porta dei Fiori a quella della Carta, potrebbe vedersi sabato 5 e domenica mattina quando sono previste rispettivamente 95-105 centimetri alle 8.40 e 95-100 centimetri alle 9.10. Alle 10.15 a San Marco alzabandiera per la cerimonia della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.