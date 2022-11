Mestre, accoltellato in un bar, giovane in gravi condizioni trasportato all’Angelo e operato d’urgenza

Lo accoltella dentro al bar e lo lascia in un bagno di sangue. Vittima della furia assassina, un 24enne italiano ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Mestre, colpito da un uomo di origine nordafricana.

Ennesimo episodio di violenza ieri sera, attorno alle 19.30, in una delle zone “rosse” di Mestre, questa volta all’angolo tra via Aleardi e via Tasso. Siamo al bar Arcobaleno, gestione cinese, che si trova in un grande condominio all’inizio della via.

Più che una lite, sembra si sia trattato di un’aggressione in piena regola. Il nordafricano era alticcio, ha trovato il 24enne italiano all’interno del locale, forse lo aspettava, forse gli ha teso un agguato. Ma c’è anche l’ipotesi che il nordafricano ubriaco abbia creato scompiglio e il ragazzo sia intervenuto. Ad un certo punto, ha tirato fuori il coltello. Il 24enne non è riuscito a difendersi.

L’aggressore si è poi dileguato. Sono partite le chiamate alla polizia e al Suem 118, arrivato sul posto. Il ragazzo è stato stabilizzato e l’ambulanza si è diretta al Pronto soccorso dell’Angelo, in codice rosso.

Le condizioni del giovane sono sembrate subito gravi, ed è stato trasportato d’urgenza in sala operatoria, dove l’equipe chirurgica lo ha operato. Nella notte è stato trasferito nella Rianimazione della Terapia intensiva.

I motivi dell’aggressione non si conoscono. A terra, sul marciapiede, il sangue. In via Aleardi sono arrivate le Volanti della polizia, la Squadra mobile, il questore Maurizio Masciopinto. Gli agenti si sono messi sulle tracce dell’accoltellatore. E’ scattata la caccia all’uomo.

Nel frattempo un secondo accoltellamento,poco distante, i cui contorni non sono chiari. Un ferito lieve, anche lui soccorso dal 118.