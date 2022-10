Protesta dei sindaci in A4, Andrea Cereser: ora silenzio e impegno

Il sindaco di San Donà di Piave spiega come sia il giorno per ricordare "con rabbia" le troppe vittime dell'imbuto della grande autostrada con un tratto ancora a due corsie (qui la cronaca), ma anche come sia giusto mobilitarsi per arrivare alla soluzione di un problema che sta mietendo troppe vite (Intervista Giovanni Monforte, riprese Claudio Vianello)

01:07