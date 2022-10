Arianna Safonov a Mestre: l'arma del sorriso per smitizzare la vita "green"

Grande attesa e sala della Biblioteca Civica Vez di Mestre gremita per Arianna Porcelli Safonov, protagonista del secondo appuntamento della rassegna Bene è Essere, il ciclo di 12 incontri gratuiti con artisti, divulgatori, scrittori, giornalisti, organizzata dalla Rete Biblioteche Venezia per riflettere sui vari aspetti del “vivere bene”. Safonov, attrice e autrice dallo spiccato sarcasmo, ha usato l'arma del sorriso per gettare uno sguardo arguto e ironico sulla vita "green" in campagna in contrasto con quella in città, in riferimento anche al suo libro “Fottuta campagna” e alla sua esperienza personale.

