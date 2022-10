Da Mestre a Belluno per la ferrata della memoria

La ferrata della memoria del Vajont. La sezione della Giovane Montagna di Mestre del Cai ha voluto ricordare una tragedia che ha provocato 59 anni fa la morte di oltre 2.000 persone.

«Una catastrofe perpetrata contro l’ambiente dalla volontà spietata di sfruttamento della montagna da parte dell’uomo, che continua a profanare per calcolo e per lucro i pochi sacrari di integrità ambientale ancora esistenti, come fiumi e montagne», spiega il gruppo di otto soci e socie della Giovane Montagna che hanno partecipato domenica 23 ottobre alla ferrata del ricordo.

«La Giovane Montagna di Mestre si unisce a quanti guardano con preoccupazione alle opere previste per le Olimpiadi invernali di Cortina 2026 e ai conseguenti impatti ambientali», il messaggio lanciato dai partecipanti alla manifestazione. La Ferrata della Memoria è un itinerario recente dedicato alla tragedia che colpì questo luogo e i paesi sottostanti nel 1963. L’itinerario è un percorso intenso, molto esposto, atletico e verticale che richiede forza, allenamento, una buona preparazione fisica ed assenza di vertigini, privo di punti di appoggio intermedi e fonti d’acqua.



Dal gruppo del Cai Mestre anche le indicazioni tecniche. Difficoltà tecniche: 3/5 Esposizione: 4/5 Impegno fisico: 3/5