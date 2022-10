"Venezia, culla dei sogni", la canzone del popolo Sami per la Serenissima

Venezia ha una sua canzone speciale, scritta e donata alla città dal popolo Sami, presente al Padiglione dei Paesi Nordici della Biennale di Venezia. Nello squero della Fondazione Cini, a simboleggiare un legame con l’acqua, è avvenuta la performance di musica Sámi Yoiking in Honor of Venice con protagonista un canto yoik ispirato a Venezia dove si celebra la grandezza e unicità della città. Lo yoik è una pratica vocale ancestrale con cui nella cultura Sámi si commemorano persone, si evocano luoghi, animali e altri elementi del paesaggio naturale. Canta il celebre yoiker Ánde Somby che ha creato un luohti - la melodia per celebrare il legame tra la comunità artistica Sámi e la città di Venezia, ma anche per commemorare la singolarità di questo luogo, la sua interculturalità.

