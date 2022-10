Federalberghi con i sindaci che non aumentano la imposta di soggiorno

Il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, interviene sul tema dell’imposta di soggiorno sottolineando in particolare: “l’attenzione e la sensibilità di quei sindaci che nonostante la difficoltà dei bilanci comunali a causa dell’innalzamento dei costi dell’energia non introducono nuove tasse che andrebbero a gravare sulla nostra offerta turistica e, in particolare, sulla categoria degli albergatori”.

«L’imposta di soggiorno infatti potrebbe essere una leva per avere risorse immediatamente utilizzabili a fronteggiare la situazione di difficoltà, ma questo andrebbe a creare un danno al settore del turismo che sta attraversando una fase di ripresa dopo gli anni complicati del Covid. L’imposta potrebbe frenare l’arrivo dei turisti che già devono far fronte ad un calo del proprio potere d’acquisto a causa dell’inflazione nonché agli spropositati aumenti anche delle utenze domestiche che stanno impattando ora anche sui bilanci delle famiglie», dice il presidente in una nota di Federalberghi Veneto.

«Comprendiamo le difficoltà delle amministrazioni comunali, ma serve lungimiranza in queste scelte come quella dimostrata dalla Regione del Veneto che nei giorni scorsi insieme a Veneto Sviluppo ha approvato uno schema di protocollo d’intesa per la monetizzazione dei crediti di imposta a favore delle imprese ricettive che può favorire gli investimenti e favorire lo sviluppo dell’offerta turistica di tutto il territorio- E questo intervento a cui abbiamo lavorato in questi mesi è l’esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni ed operatori può portare a risultati importanti e naturalmente possiamo lavorare con i Comuni per mettere in campo azioni in grado di aiutare il settore come stiamo già facendo in alcuni territori». E conclude: «In una fase come questa l’imposta di soggiorno andrebbe a pesare in modo importante sulla categoria degli albergatori che devono anch’essi far fronte ad aumenti anche del 400% dei costi di energia e materie prime. E Federalberghi Veneto è pronta a sinergie e collaborazioni con quei Comuni che hanno deciso di non incrementare l’imposta di soggiorno. L’obiettivo dev’essere quello di favorire e tutelare il settore del turismo che rappresenta una delle voci principali del PIL della nostra regione di cui non si può fare a meno».