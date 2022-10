Venezia, in giro tra le calli con un’oasi portatile per respirare in testa

In giro per Venezia con un casco di piante aromatiche in testa, facendosi i selfie tra le calli. E suscitando la curiosità di turisti e passanti. La sua è, ovviamente, una provocazione che assume più significati, tutti legati al cambiamento climatico e ai rischi che corriamo se non cambieremo registro

Lui è un artista belga, Alain Verschueren, e con il suo "casco serra” gira per le strade di Bruxelles da un bel pezzo per sensibilizzare sul cambiamento climatico, anche in tempi di pandemia.

Foto tratta da Facebook

La provocazione fa parte di una delle sue più recenti invenzioni di arte performativa, che non passa inosservata.

In questi giorni, però, si immortala e si fa immortalare da indigeni e turisti, per le calli veneziane. Quale palcoscenico migliore per far parlare di se e del messaggio che si vuole far passare?

Tanto che ieri ha scritto un post che accompagna una foto «Spiacente, un selfie in un'oasi portatile non è molto bello. Per il momento sto camminando da un luogo di esposizione all'altro. Sto visitando la Biennale di Venezia. Da domani saranno l'Arsenale e i Giardini. Ho già avuto alcuni incontri molto piacevoli con persone sorprese, interessate e motivate»

Tra le sue tappe non poteva mancare un selfie con casco nella chiesa di San Giorgio Maggiore davanti alla scultura in vetro dell’attivista cinese Ai Weiwei “La commedia umana”, che ragiona sul futuro incerto dell’umanità.

L’artista belga con la sua maschera per l’ossigeno parteciperà martedì sera a un’iniziativa organizzata dal padiglione della Bolivia, che lo ha invitato a Cannaregio

A riprendere polemicamente sul suo profilo Facebook la performance di Verschueren il critico Vittorio Sgarbi, che rilanciato la foto della maschera d’aria portatile poggiata sulle spalle dell’artista

«Il Covid ha preso letteralmente alla testa!» si legge e sotto «L'oasi portatile dell'artista belga Alain Verschueren vuole lanciare un messaggio: se non facciamo qualcosa per il pianeta, presto o tardi ci servirà una serra da tenere in testa come un casco per poter respirare aria pulita»