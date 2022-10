Il Veneto degli antichi mestieri in un mondo di mani sapienti raccontato in un libro

C’erano una volta il marangòn e il latàro, el stramassàro e il caleghèr, il fiolèr e l’ovaròlo. Oggi quel che loro facevano si fa (in qualche caso) ancora, ma non si chiama più così: tra uno stramassàro e una catena in franchising che garantisce il buon sonno c’è la differenza che passa tra le pannocchie e il lattice, ci sono decenni di storia e di benessere. Eppure, sempre di materassi si tratta.

E se tutti oggi sanno o credono di sapere che cosa esattamente fanno i vari broker, designer, heritage promoter, logistic master, media planner, mobility manager, net clipper, product manager, peacekeeper, sound editor, security advisor, sarebbe curioso sapere quanti sanno associare un mestiere alla parola mas-ciàro.

“El careghèta” costruisce e ripara sedie: è Claudio Baldo, di Biancade. Ha appreso il mestiere dal padre. “

È su questo lessico, sulle antiche tradizioni delle nostre campagne e sull’unicità di certe professioni che solo a Venezia si fanno, che scorrono le pagine del libro “Antichi mestieri del Veneto”, edito da Editoriale Programma, che i nostri lettori potranno trovare da oggi in edicola assieme al giornale. I testi, un viaggio affascinante nella nostra storia non poi così remota, sono di Francesco Jori. Le immagini, di un bianco e nero evocativo e scolpito, sono di Stefano Scapin.

Questo libro, che insieme insegna, ricorda e ferma nel tempo, ha diversi piani di lettura. Sicuramente il primo impatto è quello visivo, perché le fotografie sono bellissime e sanno di fieno e di legno, di vernici e di calli sulle mani. Poi c’è il piano linguistico: riscoprire gli antichi nomi dei mestieri dà un senso a vecchie insegne o a certa toponomastica (specie veneziana), in un gioco etimologico e insieme musicale.

Francesco Jori affonda la penna nella storia, lega ogni mestiere alla sua geografia, alle tradizioni; e affonda, anche, fino alle radici di una religione, quella del lavoro, che nel Veneto ha sempre trovato terreno fertile.

A Burano, invece, le “merletàre”: Famiglia Bon, La Perla Gallery

«C’era una volta... una vita semplice. Basata sostanzialmente su 2 sole categorie di persone: chi vive in città e chi in campagna. Gente abituata a fare di tutto un po’ oltre all’attività principale, coltivando l’antica arte di arrangiarsi tramandata di padre in figlio» scrive l’autore. «Vita semplice, appunto, oltretutto fino a non molto tempo fa: diciamo due-tre generazioni, in pratica fino agli anni Sessanta del secolo scorso; quando l’Italia, Veneto incluso, compie il suo dirompente passaggio da società contadina a industriale, soprattutto a società dei consumi. Una transizione rapida e traumatica, che incide non solo sul tenore ma anche sugli stili di vita». Ed ecco «l’incapacità per il singolo di provvedere in proprio a questioni elementari, un tempo patrimonio di famiglia, tipo aggiustare una persiana. Quanto al riparare gli oggetti logorati dall’uso, proprio non se ne parla: “Le conviene buttarlo e comprarlo nuovo”, è il refrain che ciascuno di noi sperimenta sulla propria pelle».

“El fiolèr” lavora il vetro: qui, alla Vetreria Venier di Murano.

E dunque, questo libro ci porta a rivisitare i mestieri di una volta, molti sepolti definitivamente, altri in via di estinzione: «non per coltivare una memoria fine a se stessa, ma per recuperare valori che rimangono validi anche in pieno terzo millennio, nell’era di una modernità dilagante e devastante; anche per cercare di contrastare quel mix di insoddisfazione, rimpianto, rancore che il vivere contemporaneo ci crea».

IL LIBRO

“Antichi mestieri del Veneto” (editoriale Programma, pp 159) di Francesco Jori con le fotografie di Stefano Scapin, è in edicola da oggi con il nostro giornale (10,90 euro oltre al prezzo del quotidiano). È un viaggio affascinante, per parole e immagini, nella memoria dei veneti, dedicato ai vecchi mestieri sopravvissuti per secoli e oggi travolti dall’onda lunga della modernità.