San Donà, va a fare un’escursione nel bosco, ma scivola e perde la vita

Esce per un’escursione, ma scivola nel bosco e muore. Attorno alle 16, su richiesta dei Vigili del fuoco di Agordo, è stato attivato il Soccorso alpino della Val Biois, per partecipare alla ricerca di un uomo non rientrato da una passeggiata in zona Le Fratte.

R.M. 67enne di San Donà di Piave, lasciata l'auto al bivio tra Valles e San Pellegrino, aveva intenzione di fare una consueta camminata e rientrare per le 13. Non avendo sue notizie, la moglie gli aveva mandato un messaggio verso le 13.30 senza ottenere risposta.

Dopo averlo atteso invano, vedendo tramite un'apposita applicazione che la sua posizione rimaneva ferma in un punto, la donna ha attivato i soccorsi. Dallo screen shot, si è intuita la zona dove doveva trovarsi e le squadre di vigili e Soccorso alpino hanno avviato la ricerca, finché, 50 metri sopra una mulattiera non distante dell'abitato delle Fratte, è stato individuato il corpo esanime sotto un salto di roccia.

Subito sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite poi dal medico dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore sbarcato con un verricello. Purtroppo senza poter far altro che constatare il decesso, dovuto ai traumi riportati nella caduta.

La salma è stata imbarellata e trasportata sulla strada, per essere affidata al carro funebre.