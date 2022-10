A Padova dal 14 al 16 ottobre torna il Galileo festival: tutto quello che c’è da sapere

Il volo Galileo Festival edizione 2022 andrà in orbita con un astronauta e atterrerà con un Premio Nobel. La kermesse, cresciuta fino a diventare il più importante appuntamento nazionale dedicato all’innovazione e al trasferimento tecnologico, torna anche quest’anno a Padova con un ricchissimo programma di eventi e incontri aperti al pubblico.

Il decollo è fissato per il 14 ottobre, con l’intervento dell’astronauta italiano Paolo Nespoli; la conclusione domenica 16 ottobre con Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica. Trenta eventi in 3 giorni: vi parteciperanno un centinaio di relatori tra i quali il filosofo Luciano Floridi, l’ex ministro della Ricerca Scientifica Francesco Profumo e molti altri protagonisti della scienza e del trasferimento tecnologico.

Zovico sul Galileo Festival: ecco i tre filoni principali di approfondimento

A guidare il pubblico in questo percorso affascinante il giornalista scientifico Giovanni Caprara. «Il festival quest’anno proporrà tre grandi filoni di approfondimento» spiega Filiberto Zovico, fondatore del Galileo Festival e di ItalyPost «aerospaziale, robotica e intelligenza artificiale, e biotech applicato alla medicina. Lo faremo accompagnati dai grandi protagonisti dell’innovazione e della vita economia che ci daranno degli orizzonti, degli stimoli su cui orientare la nostra azione nel prossimo futuro.

Ma ci saranno anche gli operatori dell’innovazione, professionisti e scienziati di rilievo internazionale che ci sveleranno le ricerche, le scoperte, le tecnologie del nostro futuro. Tra i nostri relatori anche gli imprenditori di frontiera, persone che scelgono di scommettere sui nuovi orizzonti della scienza per rendere fruibile alle persone e ai mercati quelle tecnologie e quelle scoperte che altrimenti rischierebbero di rimanere solo affascinante teoria».

Padova capitale del futuro tecnologico globale

Tra venerdì e domenica il Veneto e Padova si trasformeranno in un’antenna puntata su tutto ciò che c’è di più innovativo nei tre ambiti scelti per questa edizione così da trasformare un territorio già tra i più ricchi di forza creativa, in una capitale assoluta del futuro tecnologico globale.

Una sfida che il Galileo Festival vuole accendere, facendo cultura dell’innovazione e portando su questi territori il meglio della scienza e della tecnologia attuale. Una sfida che per essere colta pienamente necessita di uno sforzo collettivo.

«La sfida innovazione richiede capacità collettiva e di progetto non solo capacità singole che pure si sono dimostrate eccezionali in questi territori» ragiona Zovico.

«Quello che ancora manca a quest’area, che pure ha tutte le potenzialità per diventare un polo indiscusso dell’innovazione nazionale ed europea, è una progettualità condivisa. Il Galileo cerca di portare il suo contributo di idee e di stimoli provando a mettere a fuoco aree problematiche, potenzialità e orizzonti. Lo facciamo permettendo alla cittadinanza di confrontarsi con i protagonisti del nostro futuro su tematiche specifiche. Poi però spetta a protagonisti pubblici e privati del territorio iniziare a costruire le sinergie necessarie per accelerare nella propria evoluzione.

L’imprendtoria, le università, le imprese

«Qui abbiamo un’imprenditoria che capisce con largo anticipo i trend ma che fatica a strutturarsi nel rapporto con le grandi dimensioni. Abbiamo università di prestigio internazionale ma forse non abbiamo ancora colto a sufficienza la necessità di attirare su questi territori i grandi centri di ricerca delle multinazionali che definiscono i trend tecnologici del futuro. Abbiamo medie imprese fortissime sui mercati globali di riferimento ma non riusciamo a portare le loro divisioni di R&D vicine, anche fisicamente ai grandi atenei del Veneto e tra loro. Abbiamo una grande cultura dei distretti che, dal punto di vista industriale, ci permettono di colmare il gap con i grandi gruppi globali sui mercati, ma nessuna logica di questo genere nell’ambito della ricerca. Una logica che invece hanno in Emilia Romagna con, per esempio, l’università Muner di Modena e che sarebbe strategica in un mondo globale dell’innovazione che corre sulle ali di finanziamenti miliardari».

***

Ecco le otto cose da non perdere al Galileo Festival

1) Confronto di apertura

Innovare è una pratica che richiede scelte strategiche sia a livello di singola impresa che di territori. Il confronto di apertura vedrà impegnati in un serrato confronto Cristina Balbo, di Intesa Sanpaolo, Leopoldo Destro, di Assindustria Venetocentro, Fabrizio Dughiero, prorettore dell’Università di Padova e Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico.

2) Nespoli

Dal 2007 al 2017 è stato tre volte nello spazio, per un totale di 313 giorni complessivi: venerdì 14 ottobre, alle 11 al San Gaetano, Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, racconterà la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in un dialogo con Giovanni Caprara: un’occasione per fare il punto sul futuro della ricerca spaziale e della space economy.

3) Floridi

Istruzione, commercio, viaggi, sanità, relazioni sociali: la nostra vita sta diventando inconcepibile senza le tecnologie digitali. Una trasformazione epocale, iniziata da poco, che può essere modellata a vantaggio dell’umanità e del pianeta. Al Galileo Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Lab a Oxford, presenterà Etica dell’intelligenza artificiale. Domenica 16, ore 10, al San Gaetano.

4) Tonelli

Nel decimo anniversario della scoperta del bosone di Higgs, venerdì 14 alle 21, al San Gaetano, torna al Galileo Festival Guido Tonelli, senior scientist al Cern, alla guida dell’esperimento CMS nel periodo in cui è stata avviata la caccia al bosone. Un’occasione per discutere di “Nuova scienza dalla fisica del futuro” con Antonio Zoccoli, presidente INFN, e Giovanni Caprara.

5) Di Pippo

La space economy vale oggi 469 miliardi di dollari a livello globale: è la nuova frontiera della sviluppo. L’astrofisica Simonetta Di Pippo, direttore dello Space Economy Evolution Lab alla SDA Bocconi e autrice del saggio Space Economy (Egea), ne discuterà con Massimo Comparini (Thales Alenia Space Italia), Raffaele Mauro (Primo Space) e Daniele Pavarin (T4i). Venerdì 14, ore 16.30.

6) Mazzolai

Il sogno di una macchina che ragione e cresce come una pianta sta diventando realtà: in un futuro prossimo, i plantoidi – robot che imitano le piante – ci aiuteranno a migliorare l’ambiente in cui viviamo e potranno essere applicati in altri ambiti, come la medicina. Sabato 15, ore 11.30, la pioniera della robotica Barbara Mazzolai (IIT) ne discuerà con Emanuele Menegatti (Università di Padova).

7) Titta

Carne, pesce, latte, miele prodotti in laboratorio sono una realtà vicina in termini tecnologici ed economici: venerdì 14, alle 18, si parlerà di cibo del futuro con Matteo Brognoli (Solaris Biotech, che progetta e produce bioreattori per abilitare questo tipo di applicazioni), Justin Kolbeck (Wild Type Foods), Michele Morgante (Istituto di Genomica applicata) e Lucilla Titta (Smartfood IEO, in foto).

8) Tabarelli

Acqua e energia sono temi rispetto ai quali serve uno straordinario impegno a trovare soluzioni politiche e tecnologiche avanzate. In due diversi confronti protagonisti come Roberto Gasparetto, di AcegasApsAmga, Cristian Fabbri, di EstEnergy, Piergiorgio Cortellazzo di AcqueVenete e studiosi come Carlo Stagnaro e Davide Tabarelli cercheranno di indicare nuove soluzioni