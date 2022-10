Tesori d’Italia: in edicola la guida che racconta Venezia, Roma, Firenze e Milano

Dal 7 ottobre in edicola la Guida di Repubblica dedicata a quattro città italiane che ogni anno conquistano milioni di visitatori: Venezia, Milano, Roma e Firenz, tra interviste, itinerari e consigli di viaggio

Con il turismo in netta e decisiva ripresa, l'Italia ha riaperto i suoi scrigni più preziosi ai viaggitori in cerca di bellezza, di arte, storia, di sapori e tradizioni. Le Guide di Repubblica hanno dedicato un nuovo volume che racchiude quattro delle sue più importanti città d'arte: Venezia, Roma, Firenze e Milano, dal titolo “Tesori d'Italia”, dal 7 ottobre in edicola (12 euro più il prezzo del quotidiano) e online allo store di Gedi www.ilmioabbonamento.it.

La copertina dell'artista Giuseppe Gallo riassume perfettamente l'anima di questa nuova Guida: i simboli delle quattro città (il leone alato di San Marco, la lupa capitolina, il giglio fiorentino e il biscione milanese) capoluoghi di un turismo internazionale e negli ultimi anni anche di prossimità, si fondono a creare un unicum che tutto il mondo invidia.

“Ci sono alcune perle che hanno un impatto immediato, che hanno il pregio di essere dei simboli, dei cofanetti dove la storia, l’arte, la letteratura, l’architettura e la natura trovano il loro giusto spazio e vengono addirittura esaltate nell’immaginario collettivo mondiale come il simbolo di una nazione che non finirà mai di stupire – scrive nella sua introduzione al volume il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa - Una nazione al top della classifica delle bellezze assolute. E all’interno di queste bellezze ci sono alcuni luoghi che hanno affascinato e continuano ad affascinare milioni di turisti, che immancabilmente scelgono il nostro Paese per riconciliarsi con emozioni e scoperte assolute.”

E allora, focalizzandosi sul corposo capitolo veneziano, si comincia con l'intervista a Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia (che comprende 11 musei tra cui Palazzo Ducale, Museo Correr, la Galleria internazionale d'arte moderna a Ca' Pesaro, il Museo del Vetro) che descrive Venezia come “La città del futuro. Nella lentezza del suo cambiamento sta il segreto del suo essere perenne. Paradossalmente gli elementi più condizionanti della sua struttura urbana sono oggi la sua fortuna, ne fanno un luogo molto vivibile”.

E poi i focus sui vip e i loro luoghi, come Angelina Jolie e George Clooney in un itinerario tra l'Hotel Danieli e la sua iconica terrazza, la Peggy Guggenheim Collection, l'hotel Aman o l'enoteca Schiavi, lo storico ristorante Da Ivo solo per fare qualche tappa.

Non possono mancare i consigli di viaggio per godersi al meglio i sestieri più amati dai turisti, come San Marco, il Ghetto ebraico, San Polo e Santa Croce, ma anche le isole di Murano, Burano, Torcello, e gli itinerari perfetti per le famiglie con bambini. Pe ognuno di essi si consiglian gli indirizzi per mangiare, dormire e comprare in zona.

Allargando lo sguardo agli altri capitoli del volume non mancano i grandi nomi della letteratura come Corrado Augias che apre il racconto dedicato a Roma, Dacia Maraini con la sua testimonianza su Firenze e Antonio Scurati su Milano. Senza dimenticare le interviste ai grandi chef, ognuno rappresentativo di una città, da Heinz Beck ad Antonio Guida, da Rocco De Santis ad Arrigo Cirpriani.