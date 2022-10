Processo Bpvi, le parti civili: "Ci sono i colpevoli, già 800 milioni di risarcimenti"

Luigi Ugone presidente dell'associazione "Noi che Credevamo": "Ci sono dei colpevoli, uno in più rispetto al primo grado e questo è un passo in avanti. Risultato positivo, c'è la colpa di qualcuno. I risarcimenti sono arrivati, per ora quasi 800 milioni di euro. Ci sono altri 50 milioni distribuire". L'avvocato Rainaldi, difende un migliaio di risparmiatori: "C'è stata la conferma delle condanne, per le parti civili non è cambiato nulla. Era giusto arrivare ad una giusta sentenza". (Laura Berlinghieri)

