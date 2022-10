Schianto in auto su un cancello, grave 38enne

Auto fuori strada domenica intorno alle 7.30 al lido di Jesolo, ferito gravemente l’automobilista visibilmente alterato alla guida, un 38enne originario di Pieve del Grappa (Treviso) che stava percorrendo a velocità sostenuta via Olanda, nei pressi di piazza Milano, quando ha perso il controllo della vettura, una Fiat Punto, schiantandosi contro il marciapiedi e finendo subito dopo contro il cancello di un’abitazione.

All’interno dell’abitacolo, l’automobilista è rimasto immobilizzato e dolorante. I soccorsi sono stati chiamati subito dai residenti in via Olanda, svegliati dal frastuono seguito all’incidente.

L’uomo viaggiava probabilmente senza cinture e si è poi schiantato contro il vetro del parabrezza rimasto infranto dopo il colpo. Ha riportato lesioni alla testa e alla schiena ma non ha mai perso conoscenza. Quando il 38enne è stato estratto dall’abitacolo, era in stato confusionale. Lamentava dolori in tutte le parti del corpo, gridando disperato per le conseguenze.

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Jesolo in autoambulanza e poi trasferito in mattinata all’ospedale di Mestre, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita anche se ha riportato politraumi di una certa entità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Jesolo per i rilievi, dal momento che la polizia locale era impegnata nel controllo della rete stradale durante la competizione dell’Ironman. La strada è rimasta chiusa nel momento dei soccorsi e per la rimozione del veicolo, mentre il traffico in città era già intenso per lo svolgimento della competizione sportiva Ironman che ha bloccato la maggior parte delle strade del lido per tutta la giornata.