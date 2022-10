Francesco Costa racconta al Festival delle Idee la fine del mito della California

Al Festival delle Idee di Mestre, Francesco Costa presenta il suo libro sulla California e un mito che si è perso per strada: perché? "Ora gli americani scoprono di non essere più in grado di dominare la natura, in California la crisi climatica sta prendendo forme davvero estreme, come la piaga degli incendi". Un aneddoto illuminante sulle morie di salmoni

04:52