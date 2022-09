La Harley Davidson sbarca a Venezia. Ecco il primo negozio del celebre marchio statunitense

Motociclisti e appassionati di chopper, benvenuti in laguna. Aperto lo store, ancora senza insegna in attesa dell’autorizzazione del Comune, a due passi dal ponte di Rialto. In vendita caschi, giubbotti da moto e abbigliamento. La vendita delle moto resterà invece nel concessionario di Treviso.

eugenio pendolini