Spinea, la sindaca Vesnaver sulle elezioni: "Affluenza al 70%, felice per la vittoria del centrodestra"

Massimo Tonizzo

Affluenza abbastanza alta in città, si sfiora il 70 per cento, e pronti per le riforme. “Ha votato il 69,87% su un totale di 21.175 elettori", commenta la sindaca Martina Vesnaver p "Nel 2018 l'affluenza era stata del 73,14%, quindi non ci sono state grandi differenze. Sono contenta che non ci sia stata la tanto paventata astensione e che i cittadini di Spinea abbiano deciso di esercitare quello che è un diritto-dovere importantissimo per la nostra democrazia. Sono soddisfatta: la coalizione di centrodestra ha vinto. Ci prepariamo dunque a governare tutti uniti: ora, sarà importante dare risposte, e in tempi rapidi, ai territori che ne hanno estremo bisogno. Andare avanti con le riforme, col Pnrr, con una coalizione compatta che saprà lavorare per il bene del Paese”.

02:08