Portogruaro, centrosinistra in frantumi. Fiorentino (Articolo Uno): "Un errore il mancato campo largo con Conte"

rosario padovano

Centrosinistra frantumato, a Portogruaro è rivolta contro il piano di Enrico Letta, oggi emergono tutti i mal di pancia. Anita Fiorentino, coordinatrice di Articolo Uno per il Veneto orientale, lascia il movimento e aderirà al Movimento 5 Stelle. Per lei è pronto un ruolo da segretaria locale anche in vista delle future amministrative. Il campo largo alla veronese avrebbe potuto portare alla vittoria, sostiene Fiorentino. Una tesi che può indicare la strada della ricostituzione di un Centrosinistra di Governo con Giuseppe Conte alla sua guida. Se ne parla, da questa notte, anche a Roma

02:10