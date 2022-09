Musile, la sindaca Susanna rivendica: "Qui da noi la Lega ha tenuto"

giovanni cagnassi

MUSILE. Il sindaco Silvia Susanna esulta per il risultato della Lega alla destra Piave dove il Carroccio va in controtendenza rispetto al dato regionale e sfiora il 17 per cento. Una delle percentuali più alte in Veneto pur alle spalle di Fratelli d'Italia. "Siamo contenti", ha commentato la prima cittadina di Musile, " gli elettori hanno premiato il nostro lavoro in questi anni consolidando la fiducia nella Lega e nella nostra squadra".

