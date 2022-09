Carlo Nordio: "Una bella vittoria quella di FdI, mitigata dalla forte responsabilità"

Carlo Nordio, neoparlamentare e ministro in pectore in quota Fratelli d'Italia, commenta la vittoria della coalizione del centrodestra: "Confidiamo in una opposizione responsabile, la vocazione atlantica del nostro Paese non sarà scalfita. Si è cercato inutilmente di intimidire l'opinione pubblica internazionale. Noi saremo sensibili ai valori democratici della Costituzione". Intervista di Alberto Sanavia

04:18