Noi Moderati elegge Martina Semenzato, Causin non ce la fa

La lista Noi Moderati, di cui fa parte Coraggio Italia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, elegge nel collegio uninominale della Camera Martina Semenzato. La lista tuttavia non ha superato la soglia di sbarramento del 3% nel territorio nazionale motivo per cui, come spiegato dal professor Paolo Feltrin dell’Osservatorio Elettorale della Regione Veneto, non parteciperà all’assegnazione di altri seggi nei collegi plurinominali.

Sia alla Camera che al Senato, a livello nazionale la lista si è attestata intorno allo 0,9%. Niente da fare dunque per Andrea Causin, candidato al Senato.

Risultati diversi per la lista del sindaco nel territorio del Comune di Venezia, amministrato dal sindaco Brugnaro. Qui la lista Noi Moderati ha raggiunto il 3,6% nel collegio uninominale della Camera dei Deputati e il 2,8% al Senato. Un risultato ben diverso dalle elezioni comunali di due anni fa quando il primo cittadino vinse con ampio margine al primo turno.

Come detto, sederà invece alla Camera Martina Semenzato, 49 anni, di Spinea.

Già presidente della sezione Vetro di Confindustria, stretta collaboratrice del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, eletta all'uninominale per la Camera per Fdi, Lega-Noi Moderati, Fi. E’ alla sua prima legislatura