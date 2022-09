Rogo alla fabbrica di biciclette Bottecchia a Cavarzere, ecco il video

Dalle 16, di domenica, i vigili del fuoco stanno operando per un vasto incendio di una fabbrica di biciclette Bottecchia in via Enzo Ferrari a Cavarzere: al momento non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte o ferite. L’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Video concesso da Cavarzere live

