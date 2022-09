Fabbrica della Bottecchia in fiamme, colonna di fumo a Cavarzere

CAVARZERE. Rogo dalle enormi dimensioni alla fabbrica Bottecchia di Cavarzere, in via Enzo Ferrari. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 16, dando vita a una colonna di fumo nero denso alta diverse centinaia di metri e visibile da chilometri di distanza. Sconosciute al momento le cause del rogo all’interno della fabbrica. In arrivo dalla centrale di Mestre diverse squadre dei vigili del fuoco.

Dopo il sopralluogo nei pressi della fabbrica della Bottecchia andata a fuoco, il sindaco di Cavarzere Pierfrancesco Munari si rivolge ai cittadini chiedendo di non avvicinarsi al rogo: "In questo momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, chi si avvicina per curiosità, oltre a correre rischi in caso di eventuali altre esplosioni interne alla fabbrica, è solo d'intralcio". Munari emanerà nei prossimi minuti un'ordinanza di chiusura di via Ferrari, sede della Bottecchia.

Rogo alla fabbrica di biciclette Bottecchia a Cavarzere, ecco il video

La fabbrica, riferisce il primo cittadino, era chiusa nella giornata di oggi e di ieri, secondo le prime indicazioni dunque nessuno si trovava al suo interno allo scoppio dell'incendio. "Stiamo monitorando la qualità dell'aria per capire se il fumo può provocare danni alla salute, ma ad ora non abbiamo indicazioni in questo senso. Stiamo comunque verificando l'andamento della situazione di minuto in minuto". Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche la Protezione Civile.

Le quadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, Adria, Mestre, Piove di Sacco, Rovigo e Padova con 4 autopompe, 3 autobotti tra cui la chilolitrica, 2 autoscale, l’autogrù e 25 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del capannone di oltre 6000 mq. Altri mezzi e personale in arrivo dai diversi comandi dei vigili del fuoco del Veneto.