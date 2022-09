Femminicidio a Spinea, fiori in ricordo della vittima portati da vicini e amici

Femminicidio a Spinea, la tragedia ha coinvolto una famiglia di origini romene e si è consumata in un’abitazione in via Mantegna, dove sabato alcuni vicini di casa hanno portato dei fiori in ricordo della vittima, i mazzi sono stati fissati alla ringhiera del terrazzino. (Marta Artico)

00:55