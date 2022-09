Politrauma da schiacciamento, questo l’esito dell’autopsia sul corpo di Giuliano De Seta

Eseguita venerdì mattina all'ospedale di San Donà l'autopsia sul corpo di Giuliano De Seta, 18enne di Ceggia morto venerdì scorso alla Bc Service srl di Noventa in un tragico incidente sul lavoro durante lo stage in azienda. Il medico legale nominato dalla Procura, dottor Zancaner, ha svolto l'esame autoptico, alla presenza dei medici legali di parte dei quattro indagati per omicidio colposo.

E' stato accertato che il 18enne ciliense è morto per politrauma da schiacciamento con “sfacelo cranico”. Sotto il peso di una lastra di metallo del peso di una tonnellata e mezzo, crollata dal suo ancoraggio, non ha avuto scampo ed è deceduto sul colpo.

Sabato mattina, i medici legali e gli avvocati saranno nella ditta in via Volta a Noventa alle 11.30 per un sopralluogo nell'area in cui è avvenuto l'incidente. I quattro indagati devono rispondere del reato di omicidio colposo e sono l'amministratore unico dell'azienda, la preside dell’itis da Vinci di Portogruaro, il tutor scolastico e il responsabile della sicurezza in azienda.