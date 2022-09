Venezia, la Fiom in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro dopo l'ultima tragedia

Sigle sindacali, studenti medi e Unione degli Universitari sono scesi in campo San Geremia per protestare contro il Pcto, l'alternanza scuola-lavoro. “Non crediamo alle fatalità” ribadisce Ugo Agiollo, segretario generale CGIL Venezia. Gli studenti chiedono l’ascolto da parte delle istituzioni. “Dobbiamo stare a scuola, non a morire in fabbrica”. Durante la manifestazione i sindacati fanno sapere che il giorno del funerale verrà indetto uno sciopero a sigle sindacali unite per due ore (Maria Ducoli)

00:59