Vacanze di primavera a Gran Canaria, l’isola dove è sempre estate

Con la bella stagione ormai alle porte, torna la voglia di rimettersi in viaggio. E così anche il desiderio di raggiungere spiagge assolate, dal fascino esotico, dove prendersi una pausa e scrollarsi di dosso i grigiori dell’inverno da soli o in compagnia, con gli amici o con tutta la famiglia. Senza allontanarsi troppo da casa, però. Anche per questo, per la facilità con cui si può raggiungere, in meno di quattro ore di volo dall’Italia, l’arcipelago delle Canarie si conferma essere meta privilegiata. A rendere speciale la destinazione è soprattutto il clima temperato di cui gode tutto l’anno, grazie ai venti alisei dell’Atlantico che la sfiorano e per cui regala temperature medie costanti tra 18° e 25°. In più è comodamente raggiungibile dal nostro paese, inclusa Venezia, con i voli diretti della compagnia aerea Binter.

Tenerife - Parque Rural de Anaga - Ciclismo ©Ente Spagnolo del Turismo-Turespaña

Di origine vulcanica, ognuna delle otto isole che formano l’arcipelago nell’Oceano Atlantico ha la sua particolarità e permette di ritagliarsi vacanze su misura, all’insegna dello sport, del relax, della vita all’aria aperta. Tranquillità e sicurezza sono inoltre garantite grazie all’ospitalità cordiale degli isolani, alla cultura, alla buona tavola. Oggi ancora più facile da raggiungere dall’Italia, grazie ai voli diretti anche da Venezia operati dalla compagnia aerea Binter, Gran Canaria è una delle isole più grandi dell’arcipelago spagnolo. Con i suoi tratti di costa, tra cui la zona di Maspalomas, nel sud dell'isola, richiama turisti da tutto il mondo. Maspalomas ospita infatti un complesso paesaggistico unico, riserva naturale con palmeti, stagni, dune di sabbia a perdita d’occhio da dove ammirare magnifici tramonti. Non resta che scegliere. L’isola vanta, a sud, spiagge infinite di sabbia dorata oppure, a nord, dalla natura più selvaggia, di sabbia scura o roccia vulcanica. Hanno comunque accesso sempre libero, un mare mai freddo paradiso di surfisti e amanti degli sport acquatici. Non solo mare, comunque. Custodisce riserve naturali e parchi protetti dove praticare trekking e passeggiare lungo sentieri che si arrampicano per oltre 1.800 metri sul livello del mare e si affacciano su paesaggi lunari. Offre, poi, una cultura enogastronomica genuina, gustosa, fra tapas e specialità di pesce, da gustare in tutta tranquillità nei ristorantini all’aperto situati nei villaggi di pescatori, borghi e piccoli centri abitati.

Lanzarote - Playa del Risco - Famara ©Ente Spagnolo del Turismo-Turespaña

Da Venezia si raggiunge comodamente con Binter. La compagnia premium delle Canarie ha infatti inaugurato collegamenti diretti con Gran Canaria (scalo dei voli Binter in arrivo dall’Italia con partenze anche da Firenze) che per tutto l’anno operano ogni sabato dall’aeroporto della città lagunare. La compagnia aerea è attiva da oltre 30 anni e vanta una delle flotte più moderne d’Europa, dall’impronta eco-friendly. I voli sono, infatti, effettuati con velivoli a reazione Embraer; l'E195-E2 è un jet di ultima generazione, sostenibile ed efficiente. Grazie all’offerta Discover Stopover, poi, permette di combinare un soggiorno a Gran Canaria con una sosta su un’altra isola dell’arcipelago. Se invece si vuole visitare solo un'isola durante il viaggio, ci sono buone notizie. Per i voli dall'Italia, la compagnia offre infatti un collegamento gratuito da Gran Canaria, l'isola su cui si vola direttamente dall’Italia, all'isola di destinazione, ed è possibile raggiungere diverse destinazioni dell'arcipelago grazie alla fitta rete di collegamenti che facilita gli spostamenti interni giornalieri. Tra i servizi a bordo offerti dalla compagnai, snack gratuito, più spazio tra i sedili, bagaglio a mano.

Gran Canaria, Agaete. Parque Natural de Tamadaba - Pinar © Ente Spagnolo del Turismo-Turespaña

Un invito a scoprire, così, le altre isole della Canarie. A cominciare da Tenerife, una delle mete più amate e frequentate dai giovani, per la sua movida. Ma anche per le spiagge attrezzate, i parchi tematici dedicati alle famiglie e i sentieri dove fare trekking spettacolari all’ombra del Teide, il monte-vulcano più alto della Spagna. L’isola di Lanzarote, poi, è un mondo a sé. Un incanto unico, che nasce dal paesaggio lunare di lava nera del Parque Nacional de Timanfaya; dalle foreste subtropicali; dalle architetture di César Manrique, l’artista che ha fatto dell’isola un museo a cielo aperto; dalle spiagge sferzate dal vento, patria di surfisti da tutto il mondo. L’isola di Fuerteventura, invece, è una destinazione privilegiata per gli amanti delle immersioni e di tutti gli sport acquatici. Offre occasioni di puro relax e divertimento, grazie alla movida famosa in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su tutte le destinazioni, visitare la pagina dell’ente del turismo spagnolo Turespaña.