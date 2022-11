Gran Canaria: caldo d’estate anche in inverno

Parafrasando il titolo di un vecchio successo della canzone italiana, il mare d’inverno non è un film in bianco e nero ma una realtà a colori a portata di mano. Bastano, infatti, quattro ore di volo dall’Italia per raggiungere le Canarie, meta ideale per una vacanza al sole fuori stagione. Mentre nel nostro Paese incalzano temperature sempre più invernali, sulle otto isole dell’arcipelago spagnolo, invece, è sempre primavera. Particolare che deriva dalla posizione privilegiata di questa comunità autonoma della Spagna, situata davanti alle coste del Marocco e del deserto del Sahara. Permettendo, così, agli alisei dell’Atlantico di mitigare il clima, le temperature medie sono costanti tra 18° e 25° e sono accarezzate dai venti. Per questo sono soprannominate “Le Fortunate”, in quanto baciate dal clima mite tutto l’anno. Si raggiungono facilmente dal nostro Paese, ora anche da Venezia grazie ai nuovi voli diretti operati dalla compagnia di bandiera Binter.

Di origine vulcanica, le Canarie sono un autentico paradiso naturale con giardini botanici, dune, vulcani, parchi naturali e riserve della biosfera, paesini pittoreschi, siti archeologici, infinite spiagge deserte e un mare lucente, ideale per gli amanti degli sport acquatici. Offrono esperienze su misura, da vivere in tranquillità con tutta la famiglia anche grazie all’ospitalità cordiale degli isolani, alla cultura, alla buona tavola, ai prodotti gastronomici locali e alla personalità unica che distingue ogni isola. Gran Canaria, la più notevole dell’arcipelago spagnolo, è un continente in miniatura. Sorprende con tratti di costa che, come la più famosa Maspalomas, sono formati da palme e da alte dune di sabbia. L’isola richiama turisti da tutto il mondo per i suoi 60 chilometri di spiagge infinite e dall’accesso sempre libero, per il mare tanto amato dalle comunità internazionali di surfisti. Ma anche per le riserve naturali e i parchi protetti dove praticare trekking e passeggiare lungo sentieri che si arrampicano per oltre 1.800 metri sul livello del mare, affacciandosi su paesaggi lunari e di rara bellezza.

Carlos Diaz-Recio

Da Venezia è facilmente raggiungibile con Binter. La compagnia premium delle Canarie ha infatti inaugurato collegamenti diretti con Gran Canaria (scalo dei voli Binter in arrivo dall’Italia con partenze anche da Torino e Firenze) che per tutto l’anno operano ogni sabato dall’aeroporto della città lagunare. In poche ore ci si ritrova in un’atmosfera da vacanza esotica. La compagnia di bandiera, attiva da oltre 30 anni, vanta una delle flotte più moderne d’Europa e dall’impronta eco-friendly. I voli sono effettuati con velivoli a reazione Embraer; l'E195-E2 è un jet di ultima generazione, sostenibile ed efficiente. Grazie all’offerta Discover Stopover, poi, permette di combinare un soggiorno a Gran Canaria con una sosta su un’altra isola dell’arcipelago. Se invece si vuole visitare solo un'isola durante il viaggio, ci sono buone notizie. Per i voli dall'Italia, la compagnia offre infatti un collegamento gratuito da Gran Canaria, l'isola su cui si vola direttamente dall’Italia, all'isola di destinazione, ed è possibile raggiungere diverse destinazioni dell'arcipelago grazie alla fitta rete di collegamenti che facilita gli spostamenti interni giornalieri.

Si possono così scoprire altri paradisi naturali delle Canarie, come Tenerife, una delle isole più amate e frequentate dai giovani per la movida, ma anche per le spiagge infinite, i parchi tematici dedicati alle famiglie e i sentieri dove fare trekking spettacolari all’ombra del Teide, il monte-vulcano più alto della Spagna. L’isola di Lanzarote, poi, è un mondo a sé. Un incanto unico, che nasce dal paesaggio lunare di lava nera del Parque Nacional de Timanfaya; dalle foreste subtropicali; dalle architetture di César Manrique, l’artista che ha fatto dell’isola un museo a cielo aperto; dalle spiagge sferzate dal vento, patria di surfisti da tutto il mondo. L’isola di Fuerteventura, invece, è buen retiro privilegiato per gli amanti delle immersioni e di tutti gli sport acquatici. Offre occasioni di puro relax e divertimento, grazie alla movida famosa in tutto il mondo. Lo stile di vita slow passa anche attraverso i numerosi villaggi di pescatori, tutti da scoprire, con i ristorantini caratteristici e i locali dove gustare l’ottima cucina. In poco tempo ci si dimentica del grigiore che abbiamo lasciato alle spalle.