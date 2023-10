Il dj Bob Sinclar all’Area City di Mestre

Il leggendario Dj e produttore francese Bob Sinclar detterà il ritmo della notte della discoteca Area City di Mestre, sabato 28, alle 22.30. L’artista, che ha spopolato nel 2005 con la sua “Love Generation” animerà lo storico tempio della danza che quest’anno compie 35 anni.

Christophe Le Friant, in arte Bob Sinclar, classe 1969, è uno degli artisti più popolari al mondo nel suo settore. Vincitore del “World Music Award” come migliore Dj, ha venduto milioni di dischi e ottenuto tantissime visualizzazioni su YouTube. È Resident Dj del Pacha di Ibiza, dove in estate si esibisce al sabato a partire dalle 3 di notte. Ha pubblicato nove album e più di 60 singoli che hanno scalato la vette delle classifiche di tutto il pianeta. All’inizio della sua carriera si faceva chiamare Chris The French Kiss e proponeva funky e hip-hop.

Nel 1990 poi con Dj Yellow ha fondato la Yellow Productions, per dedicarsi prima alla black music e poi alla house. A quel punto l’artista ha cambiato nome ispirandosi a Bob Saint-Clair, personaggio interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film del 1973 “Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo”.

Il suo primo successo nei club “Gym Tonic” non fu pubblicato perché conteneva il campionamento della voce di Jane Fonda che negò l’autorizzazione all’uso. Così l’artista collaborando con Thomas Bangalter dei Daft Punk, Paul Glancey e Duncan Glasson ottenne il successo con “The Ghetto”, arrivando al primo posto nella classifica del Regno Unito.

Un altro singolo importante è stato “Love Generation” nel 2005. Nel 2007, è stato maestro delle cerimonie per i festeggiamenti della vittoria elettorale di Nicolas Sarkozy in Place de la Concorde a Parigi. Ha firmato il singolo, “Electrico Romantico” insieme alla pop star Robbie Williams.