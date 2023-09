Spire di fuoco e lampioni vertiginosi, lo show che ha chiuso "La Luna nel Pozzo" a Caorle

Le spire di fuoco della compagnia Al-Kimiya hanno chiuso ufficialmente la XXVIII edizione de "La Luna nel Pozzo", Festival Internazionale del Teatro di strada promosso dall’amministrazione comunale di Caorle e organizzato da Carichi Sospesi aps di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale.Anche quest’anno la manifestazione conferma il proprio successo e apprezzamento da parte del pubblico, superando i trentamila spettatori che dal 29 agosto, hanno assistito agli oltre cento spettacoli portati da "La Luna nel Pozzo" tra le piazze e le calli del borgo storico lagunare in provincia di Venezia.Per la giornata conclusiva della propria XXVIII Edizione il Festival "La Luna nel Pozzo" ha deciso di riunire in una sola notte le esibizioni che hanno conquistato il pubblico Caorle nei giorni precedenti: il ManoAmano Circus Company con NOSO3, il Drunken Master Noah Chorny appeso al suo lampione vertiginoso, la Compagnia Rasoterra, e Filip Zahradnický, Niccolò Nardelli con il suo Mercante di gravità e gli argentini Duo Un pie.

