La Rusti Brass Band dà il via a "La Luna nel Pozzo" a Caorle

È stata la musica della Rusti Brass Band a dare il via ufficiale a Caorle (Venezia) alla XXVIII Edizione de La Luna nel Pozzo, festival internazionale di teatro di strada che fino al 3 settembre porterà nel borgo storico oltre cento spettacoli da tutto il mondo.La serata ha visto alternarsi nelle vie e nelle calli spettacoli di grande intensità emotiva come Achab di Ullallà Teatro e Compagnia DinDonDown, laboratorio teatrale formata da persone con disabilità; esibizioni ed ilarità ad alta quota come Toca Toc degli spagnoli Cia Pakipaya, eseguita per la prima volta in Italia; e l’umorismo acrobatico del Duo Patagonia, con A whole trip e di Oveja Negra del Duo Laos.

