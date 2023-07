"The mistery man", ecco il video di lancio della mostra a Chioggia

Nel santuario di San Domenico a Chioggia la mostra "The Mistery Man", curata da Alvaro Blanco e realizzata da ArtiSplendore. La città ospiterà l’anteprima nazionale dopo l’enorme successo della prima esposizione in Spagna, nella cattedrale di Salamanca e nella cattedrale di Guadix. La mostra, aperta dal 1° agosto (inaugurazione per la stampa il 31 luglio) al 7 gennaio 2024, si compone di sei sale espositive che culminano con la riproduzione tridimensionale e iperrealistica del volto e del corpo dell’uomo della Sacra Sindone. (testo di Elisabetta Boscolo Anzoletti)

00:38