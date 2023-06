Marco Boscolo Nale da Chioggia a seduttore in tivù a Temptation Island

Seduttore a Temptation Island 2023 e concorrente nella prossima edizione di Ciao Darwin. Settimane intense per Marco Boscolo Nale, 38 anni, modello, attore e per due volte incoronato Mister Europa, figlio di uno dei titolari del centro Astoria dove, tra una pubblicità e una comparsa tv, aiuta la famiglia nei molti servizi proposti.

In città lo conoscono tutti e per chi lo aveva visto pochi giorni prima girare per la spiaggia in costume e occhiali da sole è stata una sorpresa lunedì sera accendere la tv su Canale5 e vederlo tra i single selezionati per mettere alla prova la tenuta delle sette coppie in gara.

Il format prevede infatti che le coppie di fidanzati vengano separate per capire se il loro rapporto avrà o meno un seguito. Tutti alloggiano nello stesso resort in Sardegna, ma in zone diverse e per 21 giorni saranno a stretto contatti con i tentatori sigle selezionati per testare la fedeltà e la stabilità dei rapporti.

Per Marco non è la prima esperienza davanti le telecamere perché ha già avuto inviti nei salotti televisivi, piccole parti in fiction e ruoli da protagonista in spot pubblicitari, ma è il primo ruolo in un reality tra i più seguiti.

Lunedì sera con la trasmissione della prima puntata, i fan si sono scatenati commentando e inviando messaggi di incoraggiamento sul suo profilo facebook e in privato. Profilo dove Marco aggiorna sempre i suoi impegni nel mondo dello spettacolo e della moda a cui è arrivato dopo il primo titolo di Mister Europa una decina di anni fa.

Giovedì ha postato una foto davanti agli studi di Mediaset, e ha accennato alla sua partecipazione all’ultima puntata dell’edizione 2023 di Ciao Darwin, in onda in autunno. Ovviamente tutto rimane per il momento top secret, blindato dalle norme contrattuali che si sottoscrivono in questi casi.

Finiti gli impegni televisivi, Marco tornerà nella sua amata spiaggia dove alterna l’impegno nella azienda di famiglia con sedute di fitness e nuovo. In passato ha praticato anche rugby con i Leoni di Chioggia.