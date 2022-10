Apollo, Giacinto e tutto il genio di Mozart a soli undici anni

Va in scena al Teatro Malibran un nuovo allestimento di “Apollo et Hyacinthus”, il primo lavoro scenico dell'undicenne Wolfgang Amadeus Mozart. Dopo “Il re pastore” e “Der Schuaspiedirektor”, la Fenice insiste sul solco di un percorso dedicato al teatro musicale del genio di Salisburgo, proponendo l’intermezzo su libretto latino del benedettino Rufinus Widl che gli venne commissionato dall'università di Salisburgo per lo spettacolo conclusivo dell'anno accademico 1766-1767.

L’allestimento sarà curato dalla regista Cecilia Ligorio, a capo di un progetto dedicato ai giovani frutto della collaborazione della Fenice con l’Accademia di Belle Arti di Venezia; mentre la direzione musicale sarà condotta da Andrea Marchiol. La prima di venerdì 7 ottobre alle 19 sarà seguita da quattro repliche, il 9, 11, 13 e 15 ottobre.

La prima prova teatrale di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) si svolge in un contesto piuttosto particolare: nel 1767 l’Università di Salisburgo, gestita dai benedettini, gli richiede le musiche per intervallare un dramma in cinque atti, Clementia Croesi, scritto in latino da padre Rufinus Widl (1731-1798). Più che di un’opera vera e propria, dunque, molti studiosi hanno parlato di ‘intermezzi’ inseriti nel testo in prosa, pratica assai comune a quei tempi.

L’opera si basa principalmente sul decimo libro delle Metamorfosi di Ovidio, che racconta il dolore di Apollo per l’involontaria uccisione dell’amato Giacinto, fanciullo di splendida bellezza, dovuta al fallace rimbalzo del disco da lui lanciato durante una gara giocosa, e la conseguente trasformazione del giovane nel famoso fiore purpureo. “Apollo et Hyacinthus” debuttò il 13 maggio 1767 nell’aula magna dell’Ateneo di Salisburgo, ottenendo subito un grandissimo successo.