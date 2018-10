Il giorno dei generosi, Avis oggi premia i 516 supporter storici

MESTRE. Almeno 100 donazioni per salvare altre vite. Fatte in 25, 30 e volte anche quasi 40 anni.

C'è Roberto classe 1958 che ha iniziato a donare nel 1984 e ora ha «chiuso la sua carriera» di donatore raggiungendo le 120 donazioni e lo stesso ha fatto Leandro, classe 1949 mentre Maurizio, classe 1951, aveva già cominciato nel 1979.

Questi sono solo tre dei 519 donatori benemeriti (e cioè tutti quelli che hanno raggiunto le 100 donazioni) che per molti anni hanno donato il loro sangue con Avis permettendo di aiutare altri cittadini nei momenti più difficili della loro vita.

Venerdì 26 ottobre, dalle 18.30 alle 19.30, l’Avis Comunale Mestre Marghera li premierà. La cerimonia si svolgerà nella sala consiliare del Municipio di Mestre in via Palazzo.Un bel segnale per l’Associazione e tutti i donatori di una rinnovata intesa sul territorio.

«L'incontro di oggi è l'occasione per manifestare l'apprezzamento e la gratitudine del Comune nei confronti di tutti i volontari Avis»spiega l’Assessore alle politiche sociali e ai rapporti con il volontariato Simone Venturini. Sarà proprio lui a consegnare le Oselle, prestigioso riconoscimento del Comune donato a chi ha raggiunto il traguardo delle 100 donazioni.

«Ogni nuovo donatore per noi è una nuova risorsa – spiegano da Avis Comunale Mestre e Marghera – chi ci supporta da tutto questo tempo ha fatto la storia passata di Avis, chi arriverà farà quella futura».

Oltre alle autorità saranno presenti anche i rappresentanti delle Associazioni del Dono, Aido e Admo, a sottolineare l’importanza della collaborazione nell’ambito del volontariato.