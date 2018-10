Trovata la casa di due spacciatori, uno immigrato irregolare

JESOLO. Giovedì 18 ottobre i poliziotti del Commissariato di Jesolo hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare di iniziativa finalizzata al contrasto del traffico illegale di sostanza stupefacente.

Da giorni avevano notizie che in un appartamento al Lido di Jesolo, una coppia straniera, composta da A.N. tunisino di anni 47 e O.N. marocchina di anni 47, stessero mettendo in atto uno smercio al minuto di sostanze del tipo cocaina e marijuana.

Dopo una complessa attività di indagine, fatta di appostamenti e pedinamenti, gli uomini del commissariato sono riusciti a scoprire l’appartamento ove i due alloggiavano e, nelle prime ore del mattino di oggi, sono riusciti ad entrare nell’abitazione dove sono stati scoperti i due; lui immigrato clandestino e lei con regolare permesso di soggiorno.

La perquisizione permetteva di rinvenire 17,35 grammi di cocaina ed una piccola quantità di marijuana. Oltra alla sostanza sono stati trovati 3.200 euro nella disponibilità dei due, somma che è stata sequestrata come provento dell’attività di spaccio, considerato che gli stessi non svolgono alcuna attività lavorativa.

Al termine delle operazioni la coppia è stata denunciata per detenzione a scopo di spaccio di sostanza stupefacente e gli atti trasmessi alla Procura

della Repubblica di Venezia. La donna inoltre è stata denunciata anche per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina poiché dava alloggio ad A.N cittadino tunisino favorendo la condizione di clandestinità, sul territorio nazionale. Quest’ultimo poi veniva munito di decreto di espulsione.