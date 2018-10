Chiuso per sette giorni ristorante giapponese, ritrovo di pregiudicati

MESTRE. La polizia ha dato esecuzione al decreto del Questore, con cui si sospende per sette giorni l’attività del Restaurant Japanese Snack Bar di Via Torino. Il provvedimento scaturisce da un grave episodio di violenza che si è verificato lo scorso giovedì l’11 ottobre all’una circa.

Le volanti intervenute presso il locale in argomento per una segnalazione di rissa con persona ferita all’addome, giunte sul posto hanno notato nei pressi dell’ingresso secondario dell’esercizio, di viale Ancona, un cittadino cinese di 41 anni, con precedenti di polizia per lesioni e maltrattamenti in famiglia, disteso a terra, con gli abiti insanguinati, una vistosa ferita al fianco sinistro e ad entrambe le mani, che veniva soccorso da un amico cinese, con precedenti di polizia per truffa, estorsione e reati inerenti il Codice della Strada.

All’interno del locale gli equipaggi di Volante identificavano altri quattro stranieri con precedenti di Polizia, per reati contro il patrimonio, reati contro la persona, reati in materia di prostituzione e immigrazione.

Dalle dichiarazioni rese i poliziotti appuravano che il ferito aveva trascorso la serata all’interno del ristorante e che dopo cena, assieme ad alcuni amici connazionali, si era trasferito nella zona attigua alla sala ristorante ove era rimasto sino all’una circa.

A quell’ora il gestore del locale udiva delle forti grida provenire dall’esterno e sentiva battere violentemente sulla porta a vetri che si affaccia in Viale Ancona; uscito, trovava la persona ferita distesa a terra che si teneva con la mano l’addome, da cui fuoriusciva copioso sangue.

Dell’aggressore non si aveva

alcuna traccia. Considerato il grave episodio di violenza avvenuto nel locale e che lo stesso risultava frequentato da persone pregiudicate, il questore ha disposto, considerata la finalità di natura preventiva e cautelare, la chiusura per 7 giorni del suddetto locale.