Spaccio in Riva degli Schiavoni e a Mestre

VENEZIA. Il 15 ottobre i Carabinieri del Provinciale di Venezia hanno colpito nuovamente sul fronte degli stupefacenti sul territorio della città metropolitana arrestando due soggetti stranieri con significative quantità di droghe di diverso tipo.

Nel primo pomeriggio di lunbedì un arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Venezia – San Marco unitamente ai militari della Compagnia di Intervento Operativa del 4° Btg. Veneto di uno straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio svolto dai militari dell’Arma per garantire la sicurezza del centro storico dove quotidianamente si riversano numerosi turisti, non è sfuggito all’occhio vigile dei militari il cittadino straniero Daniel Botwe, ventinovenne del Ghana, ma residente a Cavallino, che si mescolava in Riva degli Schiavoni tra la folla di visitatori indossando uno zaino sulle spalle.

La presenza del ghanese in città e residente nel veneziano, non aveva scopi ludici o culturali, ma aveva ben altro obiettivo e non affatto legale e forse proprio questo è stato a farlo tradire. Consapevole di quello che trasportava e del rischio che correva se fosse stato controllato dai carabinieri cercava di evitare le pattuglie dell’Arma, mantenendo un atteggiamento indifferente, ma con repentini e ingiustificati cambi di direzione.

Tanto è bastato ad atatirare l’attenzione degli uomini in divisa che, con abilità, si avvicinavano allo straniero aggirandolo e impedendogli di fare gesti inconsulti ed evitando che si mettesse a correre tra la gente con il rischio di far del male a qualcuno, veniva portato in disparte dalla confusione per eseguire un primo controllo.

Al cittadino ghanese non rimaneva altro che svuotare il sacco e non ha affatto stupito i Carabinieri, al contrario, il rinvenimento all’interno dello zaino 150 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana, quantitativo che non giustificava l’uso personale, ma destinata quasi certamente a rifornire le piazza di spaccio veneziana.

L’arrestato è stato pertanto trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima fissato per la martedì mattinata. L’ennesima operazione antidroga, compiuta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mestre, ha invece permesso di arrestare, nella serata di ieri, a Mira, anche un tunisino pregiudicato 37enne, Badredine Guitni, per detenzione a fini di spaccio di “eroina”.

L’attività d’indagine, sviluppata dai militari della Compagnia di Mestre a seguito di un’attenta attività di controllo sul territorio, ha permesso di acquisire numerosi elementi in merito al movimento di stupefacente in alcune zone del centro abitato di Marghera e di Mestre: nello specifico, si apprendeva che uno spacciatore già noto come “Baddi”, solito rifornire di eroina le piazze anzidette, avesse trovato rifugio presso un’abitazione di Mira. In considerazione che, dalla conoscenza del soggetto, qualche anno fa lo stesso era solito spacciare e nascondere lo stupefacente in località “Cà Sabbioni” situata a cavallo tra i comuni di Venezia e Mira, venivano effettuate delle perlustrazioni concentrandosi in particolare su un’abitazione situata in via Colombara.

Nel corso del servizio di osservazione, i Carabinieri notavano un soggetto piuttosto corpulento ed alto con capelli rasati, corrispondente all’uomo cercato, che si avvicinava ad una autovettura aprendo alcune porte ed inserendo qualcosa. L’uomo in questione, che faceva più volte la “spola” tra la vettura e la casa, veniva pertanto riconosciuto quale “Baddi”. Appena mossosi in auto, veniva bloccato ed identificato in Badredine Guirni, noto agli stessi Carabinieri per pregressi reati in materia di stupefacenti ed immigrazione clandestina.

Dato l’atteggiamento sospetto posto in essere, si procedeva ad un’accurata attività di perquisizione personale e veicolare senza esito. Ma i militari non desistevano: le operazioni venivano infatti estese anche alla vicina abitazione da cui proveniva, ove veniva rinvenuta, occultata all’interno di un comodino nella camera da letto, della sostanza stupefacente del tipo eroina. In un astuccio infatti, che emanava un forte odore acre tipico della dannosa sostanza, si rinvenivano quattro involucri unitamente ad un bilancino digitale funzionante. Nell’altra stanza da letto invece, veniva rinvenuto uno spinello contenente hashish ed un altro piccolo involucro della medesima sostanza.

Complessivamente, le sostanze stupefacenti rinvenute risultavano corrispondere a grammi 320 di eroina e 5 di hashish. Considerata la quantità e la qualità dello stupefacente sequestrato, il tipo di confezionamento (idoneo anche ad una immediata cessione a terzi) ed il bilancino elettronico di precisione, si aveva fondato motivo di ritenere che il possesso fosse destinato alla cessione a terzi e, sulla base di dette circostanze, GUITNI Badredine, già gravato da precedenti specifici, veniva dichiarato in stato di arresto nella flagranza del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso degli ulteriori accertamenti posti in essere immediatamente dopo l’arresto, a conferma che la sostanza stupefacente fosse destinata come supposto nella fase investigativa alle piazze di Marghera e Mestre, emergevano a suo carico due provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria di Venezia. Nello specifico un ordine di carcerazione emesso il 22 settembre 2017 per espiare una pena residua definitiva pari ad un anno e quattro mesi di reclusione per “espulsione o allontanamento dello straniero dallo stato”, commesso in Fiesso D’Artico (VE) nel 2016 ed un ordine di carcerazione emesso il 15 marzo 2018 dalla stessa Procura lagunare dovendo espiare una pena residua definitiva pari a 8 mesi di reclusione per “detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti” (eroina) commesso a Venezia Marghera nell’anno 2013.

Al termine delle formalità per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Venezia ove è stato ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

E’ comunque in corso di approfondimento la portata del giro di spaccio, sicuramente

esteso alle zone di Marghera e Mestre, diretto in particolare ai più giovani. Proseguono infatti specifici servizi di contrasto alla diffusione delle droghe ed ai fenomeni di microcriminalità posti in essere su tutto l’entroterra mestrino ad opera della locale Compagnia Carabinieri.