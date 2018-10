Bono degli U2, a cena da Ivo

VENEZIA. Ivo ha colpito ancora. Ieri sera è arrivato direttamente da Milano con la sua band al completo Bono Vox, leader degli U2, in Italia per il tour “eXperience + Innocence”. Il cantante si è seduto al tavolo del ristorante di Giovanni Fracassi, a San Marco, e ha mangiato la tartare di carne Wagyu, tartufo, castraure e ha bevuto il vino rosso di Breganze di Renzo Rosso, chiamato Diesel Farm. «Trovo Venezia sempre bellissima», ha detto Bono al ristoratore, tant’è che il leader degli U2 resterà in laguna fino a lunedì e alloggerà in un noto hotel della città.

Non è la prima volta che Bono va da Ivo, è infatti un cliente abituale. Fracassi sapeva che sarebbe arrivato e gli ha preparato un tavolo con tovaglia rossa apparecchiato in stile rustico ma elegante. Quando Bono è entrato gli ha detto in italiano: «Ciao Giovanni, come stai?». Giovanni gli ha proposto un giro in gondola, ma la band era stanca e ha rinviato alla prossima volta.