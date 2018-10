Notte di paura a San Donà: esplode il banco di un ambulante

SAN DONA'. Incendio ed esplosione di un banco ambulante di dolciumi alla fiera del Rosario. La deflagrazione è avvenuta verso le 3 di notte, svegliando di soprassalto il vicinato fino a più di un chilometro di distanza. Le cause sono al vaglio dei carabinieri, in attesa delle perizie dei vigili del fuoco subito intervenuti sul posto per sedare le fiamme. Una ipotesi con il passare delle ore si è fatta concreta: si è trattato di un corto circuito.

L'incendio è divampato in via Gorizia, all'altezza del civico 8 davanti alla casa di cura Rizzola. Prima le fiamme, poi l'esplosione di una bombola del gas. Un frastuono impressionante, con danni lievi alle strutture vicine, ma fortunatamente senza feriti.