Venezia, quarta sconfitta stagionale

PERUGIA. Perugia amara per il Venezia, che torna dall’Umbria con la quarta sconfitta stagionale. Decisiva la rete di Melchiorri all’ottavo della ripresa sfruttando un errore di Andelkovic.

Lo stesso sloveno si farà espellere a dieci dalla fine per un doppio giallo. Gara fondamentale per gli arancioneroverdi, contro un avversario che, partito tra i favoriti, sta soffrendo in questo avvio di campionato. Il campo è scivoloso a causa della forte pioggia. Il Venezia si riversa nella metà campo avversaria e Zampano prova a sorprendere Gabriel su azione d’angolo ma la palla è alta. Risponde al 10’ il Perugia: Vicario è bravo a mettere in corner una botta da fuori di vido. Da questo momento in poi, le occasioni latitano e si deve aspettare il 27’ per attendere una nuova occasione. Ed è per il Venezia. Sgroppata di Di Mariano, tiro da fuori area, respinge Gabriel, sulla ribattuta calcia Zigoni ma il portiere umbro devia in angolo. Nell’arco di un minuto tra il 35’ e il 36’, due pericoli per il Venezia; prima Melchiorri va via sulla sinistra, mette in mezzo per l’accorrente Mustacchio che spara alto. Poi Vido dribbla due uomini, diagonale, Vicario è battuto ma Bruscagin in scivolata salva sulla linea. Finisce il primo con un Perugia in crescita rispetto a un discreto avvio del Venezia. Si riprende con Modolo negli spogliatoi per una botta al polpaccio ed entra Andelkovic e il Perugia va in vantaggio nei primi minuti con Melchiorri, bravo a sfruttare un errore dello sloveno e a trovare l’angolino dove Vicario non può arrivare. Vecchi toglie Zampano e mette Litteri per rinvigorire l’attacco. Al

35’ Andelkovic si becca il secondo giallo per fallo su Vido e va sotto la doccia.Il Venezia ci prova sino alla fine ma non riesce a fare male.