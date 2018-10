M9, chiamata per 600 i cittadini proveranno per primi il museo

MESTRE. Seicento iscritti, di cui 200 per la prima giornata, quella del sei ottobre. M9 chiama i cittadini a partecipare alle prove generali del Museo multimediale M9 che aprirà al pubblico il primo dicembre. E la risposta dei cittadini è di grande interesse. Oltre seicento candidature raccolte e iscrizioni oramai chiuse per le cinque giornate, sempre di sabato, di prove per testare il funzionamento del museo del Novecento e le sue installazioni. Le date disponibili sono quelle del 6, 13, 20 e 27 ottobre e il 10 novembre. I partecipanti all’iniziativa potranno muoversi liberamente nei due piani dell’esposizione permanente dedicata al Novecento italiano e sarà loro richiesto di rispondere ad un questionario. Le opinioni e i commenti raccolti durante questa “visitor experience” serviranno per la messa a punto delle installazioni e dei servizi per i visitatori di M9. Gli orari delle visite vengono comunicati in queste ore ai cittadini che hanno deciso di partecipare alla chiamata da parte di Polymnia, la società della Fondazione di Venezia che sta portando in porto il progetto da oltre 110 milioni di euro per dotare Mestre di un proprio, grande e moderno, museo. I cittadini che partecipano alle prove potranno accedere al primo e secondo piano per la visita del Museo multimediale del ’900, oramai ultimato. Potranno poi visitare il resto del distretto e provare le isole digitali con i totem interattivi presenti nelle aree esterne e infine, ritornando nell’edificio museale, si potranno recare all’Auditorium/Cinema di M9, dove ogni 30 minuti sarà proiettato un breve contenuto multimediale per permettere di valutare sia la qualità audio-video, sia il comfort della sala. Qui i cittadini saranno invitati a compilare il questionario di valutazione dell’esperienza di visita, consegnandolo poi in biglietteria all’uscita. Ai cittadini selezionati sarà anche chiesto di testare la nuova applicazione per smartphone dedicata al museo M9.



«Confido che il pubblico avrà modo di apprezzare l’unicità e l’innovazione di M9 e cogliere le opportunità del progetto. I risultati permetteranno di perfezionare il lancio ufficiale di M9 il 1° dicembre 2018», ha fatto sapere nei giorni scorsi Valerio Zingarelli, amministratore delegato di Polymnia.



C’è grande attesa non solo per l’apertura del museo ma

anche per gli spazi commerciali nel chiostro di M9, con ingresso da via Poerio. Si è deciso di non aprire gli spazi commerciali prima dell’inaugurazione di dicembre e c’è attesa per conoscere i primi nomi dei marchi e delle attività che si insedieranno qui. —