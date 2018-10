Bimbo  di 4 anni cade dal terrazzino, è grave

MESTRE. Un bambino di quattro anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato dal terrazzino di un'abitazione a Mestre, in via Colombo. Il piccolo ha fatto un volo di circa quattro metri. I sanitari del Suem 118, una volta stabilizzato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo di Mestre dove è stato sottoposto ad accertamenti. Successivamente il piccolo è stato accompagnato

nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova, dove si trova tutt'ora. La prognosi è riservata. La polizia ha eseguito un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'episodio e ha sentito i genitori, albanesi. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un fatto accidentale.