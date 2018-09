Venezia, ragazzino muore schiacciato dal muletto

VENEZIA. Tragedia nel pomeriggio di domenica nel piazzale di un'attività commerciale edile che si affaccia sul canale della Scomenzera. Un ragazzino, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, è rimasto schiacciato sotto un muletto ed è morto. E' successo verso le 18.

Le squadre dei vigili intervenute dal vicino distaccamento della Marittima da Venezia, Mestre e Treviso con l’autogru nulla hanno potuto poiché il ragazzino era già deceduto come accertato dal personale

medico del Suem 118.

La vittima era in compagnia di un altro minore, rimasto illeso. Sul posto la polizia municipale, la questura, i carabinieri, la capitaneria di porto per accertare come mai i due giovanissimi si trovassero all’interno della grande area di commercio edile.